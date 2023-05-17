شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي لـ عادل إمام فى يوم ميلاده: ربنا يسعدك زى ما أسعدتنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة هالة صدقي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده من خلال "تليفزيون الخليج 365"، حيث قالت خلال مقطع فيديو: "أستاذنا الكبير رمز الفن في مصر وفى الوطن العربى كله الفنان الكبير عادل إمام، كل سنة وانت طيب وبخير وبصحة، وربنا يسعدك زى ما أسعدتنا".

وتابعت هالة صدقي في تهنئتها للزعيم عادل إمام: "اتعلمنا منك واتعلمنا النظام وحب الشغلانة وإخلاصك ليها خلى العالم كله يلخص الفن في مصر وبره مصر في فن عادل إمام، كل سنة وأنت بالف خير".

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.