شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنت أهم إنسان في حياتي.. هكذا هنأت لبلبة الزعيم في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لبلبة خلال مداخلة هاتفية لها بتليفزيون الخليج 365 في يوم ميلاد الزعيم عادل إمام: كلنا النهاردة في عيد وسعداء بعيد ميلاد عادل إمام والكل بيحتفل القنوات والصحف والإعلاميين، وأنا كنت قد اعتدت أن أكون معه في عيد ميلاده، واليوم أقوله كل سنة وأنت طيب يا أهم إنسان في حياتي وماقدرش أتخيل حياتي من غيرك .

وتابعت لبلبة: أسعد أيام حياتي عندما كنت أعمل معه، وكنت أعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة، وهو اعتاد على التدقيق في كل صغيرة وكبيرة لإنجاح العمل، فعندما أعمل معه لا أحمل هم أي شيء فى الشخصية التي أقدمها، ونحن نفهم بعضنا بشكل كبير، فمشواري طويل معه وهناك عشرة طويلة بيننا وذقت طعم النجاح معه، وتعلمت منه تقديم رسالة من خلال عملي .

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققت نجاحات مبهرة .

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.