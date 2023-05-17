شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: مشهد اكتشافنا لـ دلال فى الحلقة الأخيرة أول حاجة صورناها فى جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هالة صدقي عن تفاصيل شخصية "صفصف" في مسلسل جعفر العمدة، والملابس التي ارتدتها خلال ندوة أقيمت في ”الخليج 365”، قائلة: "أول مشهد صورناه كان في الحلقة الأخيرة وقت اكتشافنا لشخصية دلال الحقيقية في بيت أحمد داش، ومكناش مسكنا الشخصيات فى المسلسل".

وتابعت هالة صدقي: "هتلاقينى لابسة طرحة في المشهد ده لأن محمد سامي قال عاوزها تلبس طرحة، ولما لبست الطرحة قلتله إنها هتقلب على فلاحي بجانب إنها كانت بتتزحلق كتير وهتلخمنى، فمكناش لسه رسمنا الشخصية، وظبطنا الشخصية أنا ومحمد سامي هو بيدينى خط وأنا بكمل وأنا بقوله على حاجة وهو يكمل".

وأضافت هالة صدقي: "اللى في القلب بيطلع على الشاشة فكان لازم احتضن البنات، فمثلا إيمان العاصى في أول مرة لما الشبشب طار وجه فيها أنا مكنتش محضرة ده، ولا محمد سامي قالى عليه، وحسيت إن إيمان اتخضت كدة وقعدت معاها وفهمتها إن عندى صديقة بالشكل ده، وفى نماذج موجودة كدة وأنا بعمل شخصية، فكان البنات متقبلة إنى أبهدل فيهم واتريق عليهم".

واحتفى الخليج 365 بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في استقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى"، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.























