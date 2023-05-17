شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج شادي علي: انتهاء تصوير فيلم "التجربة المكسيكية" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى المخرج شادى على من تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم " التجربة المكسيكية" اليوم الأربعاء داخل أحد بلاتوهات مدينة الإنتاج، حسبما صرح لـ الخليج 365، مشيرا إلى أن العمل سيدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض خلال موسم الصيف الحالي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى.



التجرية المكسيكية

فيلم التجربة المكسيكية يشارك به مجموعة من الفنانين منهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي ومنتج منفذ هاني عبد الله.