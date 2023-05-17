شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا: عادل إمام مؤسسة ومدرسة شخصية لن تتكرر فى حياتنا تضحك وتبكى معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة يسرا، رسالة حب فى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام قائلة:"يارب ديما منورنا، وكل سنة وانت طيب ويخليك لينا ولمصر والعالم العربى وجمهورك الكبير ويحفظك من كل شر"، مؤكدة أن ما نعطيه للزعيم من حب هو جزء مما أعطاه لنا، لافتة إلى أن كواليس أفلام ومسلسلات عادل إمام رائعة الجمال.

وأضافت يسرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، وانت مع الزعيم لا تشعر بالملل ولكن بالسعادة ولا تشبع من العمل معه، مشيرة إلى أن الضحك معه متواجد باستمرار فهو يحب من حوله ويعشق العمل والوطن ومن يعمله معه.

وأكد يسرا أن الفنان عادل إمام شخصية لن تتكرر فى حياتنا، وهو مؤسسة ومدرسة وشخصية مثقفة وذكية وفنان حتى النخاع، تضحك وتبكى معه.