شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بول واكر تظهر فى الجزء العاشر من Fast and Furious بدور غير معلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستظهر ابنة الممثل العالمى الراحل بول واكر، ميدو واكر، في الجزء العاشر من سلسلة Fast and Furious الذى سيطرح تحت اسم Fast X، ولم تكشف شركة Universal Pictures المنتجة عن دورها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



ميدو واكر وفان ديزل

وصرحت واكر قائلة:" طرح أول فيلم من سلسلة Fast and Furious عندما كان عمري عام واحد فقط، لقد نشأت وأنا أشاهد والدي، وفان ديزل وفريقهم على الشاشات، وبفضل والدي، ولدت في عائلة Fast and Furious ، ولا أصدق الآن أنني سأكون معهم أيضًا، مع أولئك الذين كانوا حولى لرؤيتي أكبر"

وشكرت المخرج لويس ليترييه على "لطفه وصبره ودعمه"، وأضافت: "أشعر وكأنك كنت جزءًا من العائلة منذ أن بدأنا، وأنا سعيدة أنها مجرد البداية".

كما أبدت ميدو امتنانها لـ "أفضل صديق لأبيها والذي أصبح الآن أفضل صديق لي"، المنتج براندون بيرتل، قائلة: "لم يكن هذا ممكنًا بدونك."

وأنهت واكر حديثها قائلة:"أنا محظوظة جدًا لأكون قادرة على تكريم إرث والدي ومشاركته معه إلى الأبد، وأحبكم جميعًا كثيرًا".



ميدو واكر

ومن المقرر طرح فيلم Fast X الجديد يوم 19 مايو الجارى في دور العرض المختلفة حول العالم، حيث يعود فريق دوم من جديد.

يطلق على فيلم Fast X، العمل العاشر في سلسلة Fast and Furious Saga، "بداية نهاية الطريق" السلسلة تعد الأقوى، خاصة مع وجود نفس طاقم الممثلين والشخصيات الأساسية كما كانت عندما بدأت، وخلال العديد من المهام وعلى الرغم من الصعاب المستحيلة، تفوق دوم توريتو (فان ديزل) وعائلته على كل عدو في طريقهم بذكاء وتفوقوا في أعصابهم.