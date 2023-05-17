شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: تعلمت من عادل إمام الإخلاص في العمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لبلبة، إنها تحتفل الآن مع الزعيم عادل إمام الآن بعيد ميلاده، متابعة :قدمت مع عادل إمام أفضل أفلامي.
وأضافت الفنانة لبلبة، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on الذي تقدمه سارة حازم،:"أفضل لحظات عشتها وأفضل أيام لي كانت عندما أعمل مع الفنان عادل إمام ، وشرحت له خلال احتفالنا بعيد ميلاده بأننى أقدم مداخلات منذ الصباح وحتى الآن لنتحدث عنه وعن أنجح الأفلام الذي بينه وبينه".
وتابعت الفنانة لبلبة :"تعلمت من عادل إمام الكثير منها الإخلاص في العمل وكيفية اختيار الأدوار التي تعرض علي وألا أقدم أدوار شبيهة ببعضها، فدائما كان يقول لى دائما بحاول أجدد من أدواري".
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