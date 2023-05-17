شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: الفنان عادل إمام أول من قدم مجموعة أفلام تحارب الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنان عادل إمام أول من قدم مجموعة أفلام تحارب الإرهاب لأنه ضد الأفكار المتطرفة ودائما يقف بجانب بلده وضد المتاجرين بالدين ومواقفه الداعمة لبلده كثيرة للغاية.

وأضافت إلهام شاهين، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on أن عادل إمام روج للسياحة في مصر وكان الوحيد التي كان سائحين يأتون لمشاهدة مسارح عادل إمام.

وتابعت إلهام شاهين :" عادل إمام عمل الكثير لمصر وقدم موضوعات مهمة للغاية تصل ببساطة للجمهور بمختلف ثقافاته وكل الموضوعات التي قدمها كانت تمثل مواقف تترك أثر في الجمهور".

واستطردت :" عادل إمام صديق وزميل وأفتخر أننى في وسط به عادل إمام ولكنه أستاذى وله فضل كبير علي وقدمنى في أول بطولة في حاتي من خلال فيلم الهلفوت ".