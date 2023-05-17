شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: عادل إمام حالة استثنائية لن تتكر في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة يسرا، إن أشهر الأفلام التي قدمتها كانت مع الفنان عادل إمام ، موضحة أن الزعيم يعد بصمة كبيرة في المجال الفن، ولديه حب كبير لدى الجمهور .

وأضافت الفنانة يسرا، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on أن عادل إمام حالة استثنائية لن تتكر في التاريخ وحب الجمهور له حقيقي ومن القلب ومن جمهور صادق .

وتابعت الفنانة يسرا:"جمهور عادل إمام لا يكذب وهو يحتفل بعادل إمام لحبه له وهو يستحق ذلك، كما أن عادل إمام احترم جمهوره وأحبه وأحب الإنسان البسيط والذكي والمكافح وأعطى له رسائل كثيرة في عمله"، مستطردة :"أحب كل أفلامى مع عادل إمام".