تسريب صورة من الإحتفال بعيد ميلاد الزعيم الـ83.. لن تصدقوا كيف أصبح شكله الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 11:43 مساءً - كشف برنامج عرب وود، عن أحدث ظهور للزعيم الكبير النجم عادل إمام، تزامنا مع احتفالات عيد ميلاده الـ 83.

عادل إمام في أحدث ظهور

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود، عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” أحدث ظهور للزعيم عادل إمام والتي تجمعه بمدير أعماله عادل سليمان.

وكان عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام والمساعد الشخصي له، قد شارك تلك الصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» وعلق قائلًا : «الآن كل سنه وحضرتك طيب يازعيم».

احدث ظهور للزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 83

عيد ميلاد عادل إمام

احتفلت الصفحة الرسمية للزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 83، الذي يصادف اليوم الأربعاء 17 مايو الجاري.

نشرت الصفحة الرسمية لـ عادل إمام مقطع فيديو للزعيم يجمع مجموعة من أعماله وأدواره الشهيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلّق على الفيديو: «اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب يا زعيم»، وتفاعل معه العديد من الجمهور والمتابعين ونجوم الفن مثل درة، التي قالت له: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم».

وكتبت له الفنانة المصرية ياسمين جمال قائلة: «كل سنه وحضرتك طيب وبخير وصحة وسعاده دايمًا يارب».

وجاء الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بنشر صورة له، والتعليق عليها: «اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير صانع الابتسامة الزعيم عادل إمام.. كل سنه وأنت طيب يا زعيم».

مشوار عادل إمام

النجم الكبير عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 83 ويعتبر من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي.

وقدم عادل إمام في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

غياب الزعيم عن الساحة منذ 3 سنوات

وتغيب إمام عن الساحة منذ موسم دراما رمضان 2020، بعد قيامه ببطولة “مسلسل فلانتينو” بمشاركة عدد من النجوم الشباب.

ورغم غياب النجم الكبير فإن اسمه كان حاضرًا من خلال محبيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ “الزعيم” الترند، وهو اللقب الذي يحمله عادل إمام على مدار تاريخه الفني، بسبب مشاركة محمد إمام في فيلم “عمهم”، الذي طرح مؤخرًا في السينمات، حيث احتفى به الجمهور من محبي الزعيم عادل إمام، وتسببوا في تصدره.

عودة عادل إمام إلى السينما

وعلى الصعيد السينمائي، يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة للتعاون مع إبنه محمد إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير. وهذا ما أكده شقيقه المنتج عصام إمام

وغاب الزعيم عادل إمام عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وكذلك غاب عن المنافسة في الموسم الرمضاني 2021

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

شائعات عن وفاة عادل إمام:

من جهة ثانية، علّق المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على حقيقة وفاة الفنان، بعد تداول أنباء عن وفاته على مواقع السوشيال ميديا.

وعبّر شقيق الزعيم عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات المزعجة، وقال أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته وسط أحفاده ومحبيه داخل منزله.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يشارك مع أبنه محمد عادل إمام في فيلم يحمل اسم «الواد وأبوه»، ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد طرح الفنان محمد إمام فيلم عمهم في السنيمات.

مؤخرًا، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية أن الخبر الذي انتشر يفيد بوفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

هذه الشائعة لم تكن الاولي التي تعرض لها الزعيم عادل إمام، فمنذ عده أشهر انتشر اشاعه اصابه الزعيم بمرض الزهايمر -على نهج والده الراحل- وتدهور وضعه الصحي ودخوله المتكرر إلى المستشفى.

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