شكرا لقرائتكم خبر عن نوارة نجم: بعد كتابة "أنت السبب يابا" رحت اعتذرت لأبويا فى قبره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى الكاتبة نوارة نجم ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، وقدمت فى بداية الحلقة تقريرا عن أبرز أعماله الشعرية والتترات الدرامية التي ما زالت تتردد على آذاننا حتى الآن، ومنها دولا مين، زيزينيا، عمار يا إسكندرية وأغنيات أخرى.

وقالت نوارة نجم إن كتاب "أنت السبب يابا" يجسد رحلتى نوارة مع أبي، انفصلت عنه منذ صغرى ما بين سجن وسفر وشغل، وبعد ما كتبت الكتاب رحت اعتذرت لأبويا فى قبره.

وأضافت: "بابا مكانش شبه حد، بياخد خطوات فيها قفزات خطرة ويطلع منها سليم، ومات واقف على رجليه وآخر تحاليل الدكتور قال له إيه الصحة دي أنت لازم تتجوز لسابع مرة".

وتابعت: "أنا كنت دايما بلوم على أبويا فى حاجات، مرة سألته أنت خلفت ليه؟ قال لى: "مش أنا اللى بخلف الستات هي اللى بتخلف، بعدها كتب تتر "حضرة المتهم أبى".

وأضافت: "والدتى صافيناز كاظم اتجوزت من أستاذ جامعى بعد بابا، وأصرت إنى ماقلوش يا بابا، مرة قلت له يا بابا، ماما قالت لى لا باباكى أحمد فؤاد نجم ، كانت مصرة على إنه يفضل أبويا".