شكرا لقرائتكم خبر عن نوارة نجم: بابا مشروع قومى وأول لقاء به بعد عودتى لمصر كان فى "أبو زعبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى الكاتبة نوارة نجم بعد صدور كتابها "أنت السبب يابا"، وقدمت فى بداية الحلقة تقريرا عن أبرز أعماله الشعرية والتترات الدرامية التي ما زالت تتردد على آذاننا حتى الآن، ومنها دولا مين، زيزينيا، عمار يا إسكندرية وأغنيات أخرى.

وخلال الحلقة قالت نوارة نجم: "أبويا انفصل عن أمى وأنا عندى 3 سنين، بعد كدة أمى تزوجت وسافرت مع زوجها إلى العراق وكنت معهما، لما نزلت مصر بعدها كان أبى مسجونا في سجن أبو زعبل، وهناك كان أول لقاء بيننا بعد السفر".

وأضافت: "كنت بعاتب أبويا وأقوله اتجوزت ليه وخلفتنا ليه.. وبعد رحلة عتابي ليه اكتشفت إن كتر خيره قوي، وربنا إداله موهبة شعرية فذة أنقذته". وتابعت: "قصائده السياسية كانت صدامية وصريحة، بس كان لديه سعة صدر فى سماع انتقادات الآخرين".

وعن أكثر الأغنيات التي أحبتها من تأليف أبيها: "بحب كل أغانى بابا، وكل مرحلة من حياتى فى أغنية كنت بحبها، وأنا 9 كنت بحب (بحبك يا مصر) ومصر يا بهية وبحب جدا يا بلح أبريم يا سمارة".