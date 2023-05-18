شكرا لقرائتكم خبر عن نوارة نجم: أبي كان متواضعا ظاهرا لكن من جواه عارف قيمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى الكاتبة نوارة نجم بعد صدور كتابها "أنت السبب يابا"، وقدمت فى بداية الحلقة تقريرا عن أبرز أعماله الشعرية والتترات الدرامية التي ما زالت تتردد على آذاننا حتى الآن، ومنها دولا مين، زيزينيا، عمار يا إسكندرية وأغنيات أخرى.

وقصّت نوارة موقفا لوالدها أحمد فؤاد نجم مع الموسيقار عمار الشريعي، وقالت: "فى مرة كان مزنوق فى فلوس، كلم عمار الشريعى وقال له ابعتلي 1000 جنيه، هردهم لما ربنا يفرجه، رد عمار: أنا لسه واصل لى سيناريو حالا، اقراه واكتب أغنية، وبعد قراءته رد: لا مش هشتغل، عشان المسلسل ماعجبنيش مش حاسه رغم حاجته للفلوس".

وعلقت نوارة على هذا الموقف: "ده جزء من تعامله الفذ.. والكتاب كله صعب، وتوقفت عدة مرات، وإبراهيم عيسى قال لى: فؤاد نجم كان بيقول انتى حارسة الكنز، ولما أموت نوارة موجودة".