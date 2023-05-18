شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان: والدى توفى روحت دفنته فى طنطا ورجعت على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، الفنان محمد رضوان الشهير بشخصية "رمضان حريقة"، اليوم الأربعاء الساعة على قناة cbc.

وخلال الحلقة سألت منى الشاذلى ضيفها محمد رضوان عن سبب شهرته فى سن كبيرة، فقال: "أنا كنت بشتغل مسرح، والمسرح بيسرق الوقت ومش فاضى لحاجة تانية".

وعن ماجد الكدوانى قال: "أنا وماجد دفعة واحدة فى معهد الفنون المسرحية، بعد ما اتخرجنا من الجامعة قدمنا فى المعهد". وعن شخصية رمضان حريقة، كشف أن أجوه الشبه بينه وبين الشخصية "الثبات الانفعالى".

وحكى موقفا صعبا مر به خلال عمله بالمسرح، وقال: "يوم وفاة والدى كان عندي مسرحية فى مسرح السلام، روحت دفنته فى طنطا ورجعت على المسرح ومثلت، وقلت لأصحابي: أبويا قاعد فى صالة المسرح وبيتفرج عليا".