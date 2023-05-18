فنانة وحيدة كان أحمد رمزي يحتفظ برقم هاتفها في موبايله الشخصي.. لن تصدقوا من هي؟!

كتب امير فتحي في الخميس 18 مايو 2023 12:50 صباحاً - كان الولد الشقي أبو عيون جرئية والدنجوان محطم قلوب العذارى، وكان ظهوره للحظات على شاشات السينما كفيلا بسماع تنهيدات الفتيات، رسم لنفسه خطا مختلفا عمن سواه من النجوم، ولم يستطع أحد مهما كانت وسامته أو جاذبيته أن يقترب من المنطقة التي كان ملكا عليها.

عاش وسط أصدقائه ومات وحيدا ليس بصحبته سوى الشاطئ والرمال؛ هو الفنان أحمد رمزي الذي يعد واحدًا من أشهر نجوم الزمن الجميل.

مثلث الحب والصداقة مع عمر الشريف وفاتن حمامة

وهناك علاقة قوية جمعت بين الفنان أحمد رمزي وعمر الشريف وبين الفنانة فاتن حمامة، مثلث حب وصداقة يحيطها الكثير من الأسرار التي تكشف عنها الأيام واحدًا تلو الآخر.

وكشفت الابنة الكبرى “باكينام” للفنان الراحل أحمد رمزي إنها بعد وفاته فتحت الموبايل الخاص بأبيها، فلم تجد عليه إلا أرقام فاتن حمامة، وعمر الشريف وهشام سليم وأحمد السقا، وهذا ما يدل على أن الفنان الكبير كانت لا تجمعه علاقة صداقة قوية إلا بهؤلاء النجوم.

هل وقع أحمد رمزي في حب فاتن حمامة سرًا؟

علاقة عمر ورمزي القوية لم يعكرها إلا مساعد المخرج يوسف شاهين، عندما دس سم الشك في عقل عمر أثناء تصوير فيلم «صراع في الميناء»، وأقنعه أن رمزي يحب فاتن، وأنه يتغزل فيها من وقت لآخر.

الفعل الغيرة سيطرت على عقل عمر، وبدأ في ضرب رمزي حتى أسقطه أرضا، لدرجة أن الأخير هرب منه فزعا.

القطيعة استمرت بين النجمين لمدة 7 سنوات، ولكنها انتهت أثناء تواجدهما في عيد ميلاد ابنة صلاح ذو الفقار، ووقتها اعتذر عمر لرمزي، وطلب منه أن يشارك فاتن في بطولة فيلم «حكاية العمر كله».

علاقة عمر ورمزي وفاتن لم تكن تقتصر على أوقات التصوير فقط، بل كان رمزي يسهر باستمرار معهما، ويخرجان معا، وكان هو وفاتن يتبادلان الأسرار.

غضب أحمد رمزي من عمر الشريف وقاطعه عندما وقع الطلاق بينه وبين فاتن، وأخبره أنه لن يجد امرأة مثلها أبدا.

عمر الشريف وصف صداقته مع أحمد رمزي قائلاً: “رمزي كان بجواري طول الوقت، كنا أصدقاء متفاهمين بشكل رائع، وفي غير مواعيد التصوير كان رمزي يأتي إلى بيتنا، ويظل معي أنا وفاتن أو نخرج للسهر في أي مكان”.

مشوار أحمد رمزي

يعتبر الفنان أحمد رمزي واحدًا من جانات السينما المصرية وأبطالها ونجمًا من نجوم الزمن الجميل، الفنان الكبير أحمد رمزي، الذي اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية

يُذكر عن الفنان أحمد رمزي أن اسمه الحقيقي هو (رمزي محمود بيومي) ولد لأب طبيب مصري وأم إسكتلندية، درس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد أن اكتشفته السينما، مارس الرياضة، وأدى دور الشاب الشقي خفيف الظل، ربطته علاقة صداقة قوية بكل من عمر الشريف وعبد الحليم حافظ

بلغت عدد أفلام أحمد رمزي، خلال مسيرته الفنية التى تخطت 20 عاماً، حوالى 100 فيلم، أنهاها فى منتصف السبعينات بفيلمه الشهير “الأبطال” مع العملاق فريد شوقى، الذى قرر بعده الاعتزال والتركيز فى المشاريع الخاصة التى سرعان ما لم تنجح ليعود مرة اخرى للتمثيل مع الفنانه فاتن حمامة، بمسلسل حكايه وراء كل باب، ومسلسل” وجه القمر”، ومع الفنانة “يسرا” فى فيلم” الورده الحمراء ” اخراج ايناس الدغيدى.

زيجات أحمد رمزي

وتزوج أحمد رمزي في حياته 3 مرات، أولها عام 1956 من عطيات الدرملى ابنة الأسرة الأرستقراطية ووالدة إبنته “باكينام”، والثانية كانت زيجة قصيرة لم تستمر سوى 17 يوم فقط من الراقصة نجوى فؤاد بعدها استأنف حياته الزوجية مع زوجته الأولى، ثم انفصلا ليتزوج من المحامية اليونانية نيكولا، وأنجب منها إبنته نائلة، وابنه نواف، الذى وُلد مصابًا بإعاقة ذهنية، واستمر زواجه بها حتى الرحيل.

وفاة أحمد رمزي

وجاءت نهاية الفنان أحمد رمزي درامية حيث توفي متأثرا بسكتة دماغية إثر سقوطه على الأرض، بعد اختلال توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي أثناء توجهه للوضوء لصلاة العصر، وأوصى الفنان الراحل، قبل وفاته بدفن جثمانه بأحد مدافن الساحل الشمالي دون غيره من الأماكن، وشيعت جنازته بشكل بسيط بأحد مساجد الساحل الشمالي, ودفن هناك بناءً على وصيته. وذلك في 28 سبتمبر 2012 عن عمر ناهز 82 عاماً.

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