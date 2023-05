شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مارتن سكورسيزي عن روبرت دي نيرو: رفض المشاركة فى The Departed والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى مارتن سكورسيزي أن الممثل العالمى روبرت دي نيرو رفض بطولة كل من أفلامه، The Departed و Gangs Of New York، حيث يتعاون الثنائي للمرة الحادية عشرة في الفيلم القادم Killers Of The Flower Moon ، والذي يلعب فيه دي نيرو دور البطولة أمام ليوناردو دي كابريو، ويشارك في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة حاليا.



مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو

كان من الممكن أن يظهر دي نيرو ودي كابريو معًا على الشاشة في فيلم روائي طويل من فيلم سكورسيزي في وقت مبكر، على أي حال، إذا لم يرفض الأول كلا من Gangs Of New York في عام 2002 و The Departed في عام 2006.

قال سكورسيزي متحدثًا في مقابلة مع Deadline حول اختيار The Departed: "تحدثنا إلى دي نيرو حول بطولة الفيلم، لكنه لم يرغب في المشاركة، لم أعمل مع دي نيرو لمدة 10 سنوات حتى عملنا مع فيلم Goodfellas؛ ومن ثم انطلقنا في اتجاهات مختلفة، وثم صنعنا فيلمين أو ثلاثة أفلام أخرى، وبعد ذلك، لمدة 19 عامًا لم يجمعنا عمل واحد".

وأضاف سكورسيزي: "إذن مع دي نيرو، بعد Casino ، توقفنا لبعض الوقت وقمت بعمل Kundun، و Bringing Out The Dead، ثم Gangs Of New York".



وكان قد كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن عرض فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزي الجديد Killers of the flowers moon في المسابقة الرسمية للدورة الـ 76 التي تقام في الفترة ما بين 16 إلى 27 مايو الجارى في عرضه العالمي الأول.

فيلم Killers of the flowers moon من إنتاج منصة أبل بتكلفة وصلت إلى 200 مليون دولار، العمل الجديد يعيد سكورسيزي من جديد إلى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى بعد 40 عاماً منذ آخر مشاركة له، حيث كان After Hours الذى شارك في عام 1986، هو الأخير.

يقوم ببطولة فيلم Killers of the flowers moon، كل من ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، ليلي جلادستون، جيسي بليمونز، كارا جايد مايرز، جانا كولينز وجيليان ديون، وهو مقتبس من كتاب ديفيد جران، والذي يحمل نفس الاسم، وكتب السيناريو إريك روث ومارتن سكورسيزي.