شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب .. صور تبرز جمالها ورشاقتها بعد فقدانها الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت مي كساب الأنظار إليها بشكل كبير وذلك بعدما فقدت الكثير من وزنها، حيث ظهرت مي كساب في أكثر من صورة بعدما فقدت وزنها وتحولت للرشاقة في مناسبات عدة.

ويأتى ذلك بعدما نجحت في لفت الأنظار بدروها في مسلسل جعفر العمدة، حيث روت الفنانة مي كساب أصعب مشاهد المسلسل الذى قدمته خلال شهر رمضان الماضى أمام النجم محمد رمضان، وقالت: "مشهد الشبشب في الحلقة التاسعة، لما ضربت كارم، بعد ما عرض عليا الجواز".

وتحدثت عن هذا المشهد قائلة فى تصريحات إعلامية: "من أول ما قرأت الدور وأنا عارفة إن المسلسل ده هيبقى تريند.. لما محمد رمصان قال شبشب ثريا تريند السيدة زينب لمدة أسبوع دموعي كانت هتنزل.. احنا بنبقى فاهمين إن ده بيغازل الجمهور". وأضافت: "رمضان رمى الجملة دي للجمهور علشان يقولهم شبشب ثريا تريند النهاردة وفعلا طلع تريند".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.