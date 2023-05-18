شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان: كنت بقول مش هتجوز غير لما أعمل اسمى الفنى.. ومراتى أثرت فيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، الفنان محمد رضوان الشهير بشخصية "رمضان حريقة"، اليوم الأربعاء الساعة على قناة cbc.

وقال محمد رضوان خلال الحلقة إن أبيه له فضل كبير عليه، وكان يهوى الفن وبدأ كومبارس صامت ثم متكلم حتى عمل مع عادل إمام، وكنت أقرأ السيناريوهات فى البيت وشجعنى على الفن.

وأضاف حول تأخر نجوميته: "كنت مقرر مش هتجوز غير لما أعمل اسمى الفنى، لكن مراتي قالت لى وأنا هستمتع بإيه لما تكون كل حاجة موجودة، وربنا كرمني وفضله كبير".

وحكى الفنان محمد رضوان قصة الحب بينه وبين زوجته، قائلاً: "أثناء عرضه مسرحية على مسرح الطليعة، وزوجتي وأسرتها كانوا من الجمهور لمشاهدة المسرحية، وأنا من عادتي مببصش للجمهور، ولقيتها قعدة في الصالة، وخدت عيني جدا، وكل ما أجي أمثل أبص ناحيتها وشدتني جداً".