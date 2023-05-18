جولة في منزل ميريام فارس الخيالي.. غرفة للأحذية وصالة رياضية ومسبح كبير جدًا- صور وفيديو!

كتب امير فتحي في الخميس 18 مايو 2023 02:51 صباحاً - ما تنشره النجمة ميريام فارس بين الحين والاخر من صور داخل المنزل يكشف عن ذوقها الرفيع في اختيار أثاث منزلها الرائع الذي يحظى بإطلالة كاشفة على العاصمة اللبنانية بيروت. ومن الملاحظ أن ميريام من الذين يفضلون الأناقة والرقيّ الكلاسيكي مع لمسة عصرية فخامة تبرز بوضوح من خلال الكثير من التفاصيل.

منزل ميريام فارس من الداخل

“الخليج 365” قامت بجولة على حساب ميريام فارس بـ إنستجرام، إذ، تعمد الفنانة في فترة الأعياد على مشاركة الكثير من صورها أمام شجرة الميلاد، بالإضافة إلى فيديوهات كانت قد قامت نشرها وهي تمارس التمارين الرياضية في حديقتها، أو خلال استجمامها في فصل الصيف إلى جانب حوض السباحة، أو مع نجليها في المناسبات المختلفة.

ديكورات كلاسيكية

باختصار، يمكن أن نقول أن منزل ميريام جمع بين الكلاسيكية والمعاصرة، إذ، من المعروف أن الديكورات الكلاسيكية لا تفقد رونقها مع مرور الزمن، بالرغم من انتشار الديكور المودرن والتصميمات الحديثة، إلا أن ميريام من الناس الذين يفضلون الأناقة والرقيّ الكلاسيكي مع لمسة فخامة برزت بوضوح من خلال الإنارة المستخدمة في زوايا المنزل .

لم تتخلى عن الطابع المعاصر

كذلك اختارت النجمة الطابع المعاصر في تصميم الديكور الداخلي لمنزلها الفسيح، الطابع الذي يتجلى في منطقة السلالم الداخليّة من خلال الخطوط الواضحة والحادة والألوان الحادية، والمتمثلة في الأسود والرمادي والأبيض، فضلًا عن وحدة الإنارة المثبتة على الجدار المطلي بالأبيض الجانبي للسلالم المزودة بدرابزين شفاف. ويلفت الجدار الآخر الذي تتكئ إليه السلالم ذات التصميم المميّز.

غرفة المعيشة

وتحضن إحدى جلسات الإستقبال أرائك تحمل الطراز النيوكلاسيكي، وهي مبطّنة بقماش بيج، والأخير مكبس بالأزرار على جوانبه. أمّا الطاولات فمزودة بأسطح من الزجاج تحمل الأزهار وأواني الضيافة. وذلك يظهر أن الأثاث المستخدم في هذه الغرفة من منزل ميريام هو أثاث عصري.

تعم أجواء السحر والرومانسية على الديكور الداخلي لمنزل ميريام، ويظهر أنه تمّ استخدام اللون “الأوف وايت” في دهان الحوائط، حيث يعتبر أحد أهم الألوان الكلاسيكية لما يتسم به من أناقة ونضج، ويتمتع بالهدوء والاستقرار.

غرفة الطعام

وقد اختارت ميريام طاولة طعام من الخشب البني لتزين فيها منزلها مع اضاءة باللون الأصفر، أتت مناسبة لوجود الرخام الأصفر والبني المستخدم في الأرضية.

المطبخ

يتصف مطبخ ميريام فارس بالطراز المعاصر، فهو يبرز باللونين الأبيض والرمادي. وتبدو القطع الكهربائية مدمجة في الخزائن الخشب. وتتوسّط مساحة المطبخ، “جزيرة” ذات سطح رخام لاعداد الوجبات.

جيم منزلي

وجهزت النجمة الاستعراضية ميريام فارس المنزل بـ ”جيم” منزلي مجهز بكلّ المعدات الرياضية فلم تتوقف النجمة عن ممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي سواء داخل المنزل أو في الحديقة الخارجية في الهواء الطلق.

ويحتوي المنزل أيضًا على مساحات فسيحة خاصة بلعب جايدن، وهي ذات أرضية مكسوّة بالباركيه لضمان سلامته، في حال سقوطه أثناء اللعب.

غرفة خاصة للأحذية والملابس

ميريام فارس تحب الموضة، والأمر واضح إذ تجمع أحذيتها وحقائبها وقبعاتها في خزائن من الزجاج بطريقة منسقة.

حمام سباحة وحديقة كبيرة

ويبدو واضحاً من خلال الصور والمقاطع القصيرة أن منزل ميريام تحيط به حديقة كبيرة، مليئة بالأشجار والنباتات الخضراء بشكل كبير، بالاضافة إلى حوض سباحة وجاكوزي في الجهة المقابلة.

كما تقوم “ميريام” بممارسة تمارينها الرياضية من على شرفة المنزل التي تبدو عالية ومطلّة على مناظر خلابة، ويظهر حوض السباحة الخارجي، في الصور، وهو متعدّد الدرجات، ويُشرف مباشرةً على المناظر الخارجية.

أخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس الغنائية

والجدير بالذكر ان طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، على موقع “يوتيوب” والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

نجاح كليب قضيها انبساط



حيث حقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

مشاركة ميريام فارس في كأس العالم



ومن جانب اخر، شاركت المُطربة ميريام فارس مؤخرًا فى كأس العالم لعام 2022، وجاء ذلك عن طريق أغنية “توكو تاكا”، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبي مالوما.

ميريام فارس تتعرض لإنتقادات

وتعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب طريقة أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ إلا أن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الخليج 365

الخليج 365