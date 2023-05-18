آثار عمليات التجميل تظهر على وجهها.. صور مُثيرة للجدل لأصالة بدون مكياج.. شاهدوا شكلها الحقيقي!!

كتب امير فتحي في الخميس 18 مايو 2023 02:51 صباحاً - أثارت الفنانة السورية أصالة نصري حالة كبيرة من الجدل بعد ظهورها الأخير برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك فور وصولها مطار الكويت لإحياء حفلها الغنائي بالكويت مساء يوم الأحد الماضي.

والتقطت عدسات المصورين عدد من الصور لأصالة والتي ظهرت خلالها بملامح مجهدة بدون مكياج مما أثار قلق جمهورها.

أصالة تظهر بدون مكياج

وكانت أصالة ترتدي ملابس فضفاضة ولا تضع أي مكياج على وجهها، والصور دون فلاتر والفيديوهات دون تعديل أو تغيير، وتعجب الجمهور من هذا الظهور للفنانة أصالة.

وعلّق الجمهور عليها: “رجعت كبرت تاني، حلوة وصوتها روعة، جميلة بمكياج ودون مكياج، مظهر رجولي شوية، قمر بالمكياج وبدون المكياج، جميلة وطيبة ربي يحفظها، يا لطيف شو انصدمت، ما طبيعي لازم تكبر”.

أصالة وعمليات التجميل

وكانت كشفت أصالة نصري، في أول مرة ظهرت فيها بملامح متغير أن السبب هو خضوعها إلى عملية تجميل نتيجتها كانت فاشلة لذلك سوف تظهر الفترة المقبلة بأكثر من شكل لأنها في مرحلة التعافي منها.

بقليس تسأل عن اسم الطبيب!

هذا وقد عبرت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي عن حبها الكبير وإعجابها بأصالة، بعد عمليات التجميل الكثيرة التي خضعت لها مؤخرًا.

وقالت بلقيس في مداخلة مع برنامج MBC Trending: “بتجنن أصالة، صايرة كتير حلوة.. كانت حلوة وصارت أحلى ومبينة أصغر”.

ووجهت بلقيس سؤالاً للفنانة السورية بعفوية: “مين الحكيم يا أصالة؟”.

سؤال هلكني

وقررت أصالة في وقت سابق، الرد على التعليقات والجدل الذي أثارته لأشهر عديدة، بسبب تغيير شكلها بشكل كبير.

وكتبت أصالة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو عاملة؟) وما بعرف ليش متوقعين ما قول”.

وتابعت الفنانة السورية: “ما بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا تعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني)”.

وتساءلت أصالة ساخرة: “شو ماكنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟”.

وقالت أصالة نصري ردًا على سؤال تغير ملامحها: “هذا موضوع يطول شرحه، هناك الكثير تغير في وجهي، لكن الشرح التفصيلي يلزمني بالجلوس على كرسي والكلام من البداية. لكني الآن في مرحلة الشفاء”.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد أصالة الـ 54

من ناحية أخرى، أحتفلت النجمة أصالة نصري بميلادها الـ54 الذي صادف يوم 15 مايو الجاري، وتلقت الفنانة السورية سيل من التهاني والمعايدات من زملائها عبر موقعي “إنستجرام” و “تويتر“.

واختار زوجها فائق حسن كلمات رومانسية للتعبير عن حبه الكبير لأصالة في يوم عيد ميلادها، فهي “سعادته الأبدية وعمقه الدافئ المليء بالتفاصيل”.

وكتب في تغريدة على «تويتر»، “كل عام وانت معنى الحب وتفسيره عمقه الدافئ الذي لم اكتشفه قبلك والسعادة الابدية التي اعيشها من خلال حنانك شكرا بحجم التفاصيل يا سيدة التفاصيل الرائعة امتلأت حياتي بك حبًا نقيًا لا تشوبه شائبة لك مني كل ما استطيع ولي منك كل امنياتي.. جوزتي” .

أصالة ردت عليه بقولها: “ياجوزي الغالي الحنون .. بسعى ورح أبقى حتّى ألبق لك .. ولأنّه قلبك بيفوز بجائزة الأنقى بدّي ضلني واصل بالحلا ليفرح دائماً فيّي قلبك”.

اسما لمنور أيضاً شاركت صورة لها على “إنستجرام” برفقة أصالة وكتب كلام يؤكد حجم الصداقة الكبيرة التي تجمعهم، “صولا الحبيبة (أخت دنيا) بكل ما في التعبير من معنى، تقاسمت معك الكثير : حب، فرح، حزن، ضحك، قلق و الكثير من المزيكا، وهذا الحضن فيه معاني كثيرة”.

نجوى كرم شاركت في معايدة أصالة وغردت عبر تويتر “أصولة ينعاد عليكي وانشالله الحبّ والنّجاح ما يفارقوا حياتك، العمر كلو”.

بدورها أصالة، شاركت التغريدة وكتبت “نجوتي الحبيبه شكراً إنّك دائماً المبادرة بالمحبّه واللطف يا شمس لبنان الغالي”.

نوال الكويتية كتبت “كل عام وأنتِ بخير أصوله الغالية والله يطول بعمرك ويبارك لك في أولادك حبيبتي”.

بدوره الإعلامي نيشان عايد أصالة وعبّر عن حبه الكبير لها، قائلاً: “أصالتي بتستاهلي كلّ حُبّ الدّني وكلّ فرح الدّني متل ما صَوْتِك بيصنَع فرح بقلوب الملايين! مطرحِك جُوَّا بالقلب كلّ العمر صديقتي… السنين بتحلَى بوجودِك!”.

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