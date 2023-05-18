شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات شرقية وعالمية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عازفة الهارب منال محيي الدين حفلاً بمشاركة عازف الفيولينة حسام شحاتة فى الثامنة والنصف مساء غدا الخميس 18مايو على المسرح الصغير .يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال والمؤلفات الشرقية الشهيرة والكلاسيكية الغربية منها تيمة حب - الداعية لـ عمر خيرت ، سوناتا للڤيولينة والهارب لـ دونيزتي ، كانتابيل لـ باجانيني ، ڤالس عاطفى لـ تشايكوفسكي، سوناتا لـ سبوهر ، ميلونجا لـ بياتزولا، تنويعات على اعمال روسيني لـ شوبان ، فانتازيا كارمن لـ بيزيه .

‎يذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة، التحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي ، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991" وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت فى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية .

أما حسام شحاتة تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 2001 بتقدير امتياز ثم استكمل دراسته الموسيقية بكونسرفتوار ماستريخت "هولندا" وحصل منه على أعلى شهادة فى الدراسات الموسيقية الكلاسيكية لآلة الفيولينة عام 2005، شارك لأول مرة كسوليست مع أوركسترا القاهرة السيمفونى عام 2000، فاز بجائزة أفضل عازف موهوب وسوليست بفصول الامتياز الدولية بهولندا عام 2001 كما حصل على منحة لمدة عامين من الحكومة النمساوية لدراسة الموسيقى الكلاسيكية، يضم ريبورتواره عدداً ضخما من مؤلفات موسيقى عصر الباروك وحتى مؤلفات القرن العشرين وحصل على جائزة الدولة التشجيعية للفنون عام 2015 .