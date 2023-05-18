شكرا لقرائتكم خبر عن 42 عاما على عرض فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط.. للزعيم ووحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 42 عاما على عرض فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط، للزعيم عادل إمام حيث عرض فى 18 مايو 1981.

والفيلم من بطولة عادل إمام و مديحة كامل و سهير البابلى و عمر الحريرى و جمال إسماعيل و أحمد راتب و المخرج محمد عبد العزيز و تأليف وحيد حامد.

وحقق الزعيم عادل إمام نجاحا كبيرا مع الكاتب الراحل وحيد حامد خلال أعمالهما الفنية سويا و كانوا ثنائى عظيم.

وتدور أحداث الفيلم حول دكتور سليمان أستاذ قانون جامعي، يتعرف على فتاة ليل يذهب لقضاء ليلة معها في منزلها ويصل عشيقها المقاول ويشتبكان سويًا ويقتل سليمان توفيق بينما يحاول الدفاع عن نفسه، وبينما ينقل سليمان الجثة لسيارته للتخلص منها، يلمحه صديق القتيل ويبدأ ابتزازه بمطالبته مبلغ مالي شهريا مقابل كتمانه السر، و تبدأ اللعبة

بينهما.



عادل امام وملصق فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط

والزعيم بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.