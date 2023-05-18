شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يعلن عن اسم جيمس بوند الجديد من وجهة نظره.. اعرف هو مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى توم هانكس عن اسم الممثل الذي يريده أن يلعب دور البطولة في فيلم جيمس بوند القادم، خاصة وأن البحث عن العميل 007 الجديد جاري حاليا، ومع الشائعات التي تنتشر حول الممثل المنتظر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وفى خلال أحدث حواراته مع موقع bbc، صرح هانكس قائلا:" أعتقد أن إدريس ألبا الممثل الأكثر ملاءمة للعب دور جيمس بوند".



توم هانكس وإدريس ألبا

منذ الإعلان أن فيلم No Time To Die الذى طرح في خلال عام 2021، سيكون آخر فيلم يقوم ببطولته الممثل العالمى دانيال كريج، كان ألبا من بين الأسماء البارزة التي ترددت حولها الشائعات لتولي هذا الدور.

كشف المؤلف تشارلي هيجسون، مؤلف جيمس بوند، عن أن أي ممثلين يشاع أنهم يلعبون دور 007 على الشاشة الكبيرة قد تم رفضهم بالفعل، كتب هيجسون العديد من روايات يونج بوند وكلفه مؤخرًا دار نشر إيان فليمنغ بكتابة رواية جديدة بوند بعنوان On His Majesty’s Secret Service.

في مقابلة جديدة سُئل هيجسون عما إذا كان يعرف من سيحل محل دانيال كريج في دور بوند على الشاشة الكبيرة بعد رحيل الممثل بعد بطولة فيلم No Time To Die في عام 2021

وصرح هيجسون قائلا: "بمجرد أن نقرر ستنشر المواقع الخبر الأكيد، والإعلان عن الممثل القادم سيظهر في "الوقت المناسب".