شكرا لقرائتكم خبر عن أعظم وأنجح فنان فى التاريخ.. محمد عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرالفنان محمد عادل إمام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر مقطع فيديو يضم عدد من مشاهد الزعيم في بعض أفلامه القديمة، معلقا وحشتنا يا زعيم أعظم وانجح فنان في التاريخ وعلى المقطع أغنية مدحت صالح " النور مكانه فى اللقلوب " الذى غناها فى فيلم " أمير الظلام".



الزعيم وابنه محمد

قالت الفنانة يسرا، إن أشهر الأفلام التي قدمتها كانت مع الفنان عادل إمام ، موضحة أن الزعيم يعد بصمة كبيرة في المجال الفن، ولديه حب كبير لدى الجمهور.

وأضافت الفنانة يسرا، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on أن عادل إمام حالة استثنائية لن تتكرر في التاريخ وحب الجمهور له حقيقي ومن القلب ومن جمهور صادق.

وتابعت الفنانة يسرا:"جمهور عادل إمام لا يكذب وهو يحتفل بعادل إمام لحبه له وهو يستحق ذلك، كما أن عادل إمام احترم جمهوره وأحبه وأحب الإنسان البسيط والذكي والمكافح وأعطى له رسائل كثيرة في عمله"، مستطردة :"أحب كل أفلامى مع عادل إمام".