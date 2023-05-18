شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من كواليس فيلم "المنسي" تعرض لأول مرة.. تجمع بين شريف عرفة وعادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج عمرو عرفة صورة تجمع شقيقه شريف عرفة والفنان الكبير عادل إمام، عبر حسابه على "تويتر"، موضحًا أنه نشرها بناء على طلب خاص من شقيقه؛ لأن تلك الصورة تعبر عن أهم الأيام في حياته وقت تصوير فيلم "المنسي".

وعلق على الصورة قائلا: "الصورة دي بعتها لي شريف اخويا مع الاستاذ عادل امام عشان انزلها .. لأول مره يطلب مني يتفاعل مع تويتر و قالي اكتب، أجمل وأهم أيام في عمري قضيتها مع الزعيم.. الصورة أعتقد أيام فيلم المنسي".



عادل امام وشريف عرفة

يذكر أن الفنان عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 83، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.