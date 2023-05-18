شكرا لقرائتكم خبر عن منح جائزة الإنجاز النقدي للناقد الفرنسي أوليفيه بارليه والمصرية صفاء الليثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح مركز السينما العربية جائزة الإنجاز النقدي لكل من الناقد الفرنسي أوليفيه بارليه والناقدة المصرية صفاء الليثي، ويعود مركز السينما العربية إلى مهرجان كان السينمائي للدورة التاسعة على التوالي، حيث انطلق المركز في المهرجان بدورة 2015، ويستهل المركز أنشطته بالإصدار الـ19 من مجلة السينما العربية.

ويتضمن الإصدار الترشيحات النهائية لجوائز النقاد للسينما العربية، الناقدين الفائزين بـجائزة الإنجاز النقدي لعام 2023، ملف الـ101 شخصية الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال السنة الماضية، وسلسلة تقارير مدعومة بالبيانات عن مؤشرات صناعة السينما والترفيه في العالم العربي خلال عام 2022.

وبمناسبة احتفال الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعشرين سنة على انطلاق أنشطتها هذا العام، يضم العدد تقريراً مفصلاً عن الأنشطة والجهود التي تبذلها الهيئة لدعم صناعة السينما في الأردن والوطن العربي، بالإضافة إلى الاحتفاء بالإنجاز التاريخي للسينما الأردنية بمشاركة فيلم إنشالله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد في قسم أسبوع النقاد بالدورة 76 لمهرجان كان.