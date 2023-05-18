شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ عادل إمام مع أيمن بهجت قمر وفريد شوقي.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن كواليس مكالمته للزعيم عادل إمام بالتزامن مع عيد ميلاده، مؤكداً عبر حسابه على موقع فيس بوك أنه طوال اليوم كان موبايله صامت من أجل انشغاله بظروف العمل، إلا أنه في نفس اللحظة الذى نظر فيها على الهاتف وجد الفنان مصطفى هريدى يتصل به، قائلاً : " فجأه معرفش ليه قلت ابص على الموبايل، لقيت مصطفى هريدي بيكلمني في نفس اللحظه من عند الاستاذ عادل إمام عشان كنت موصيه لما يروح له يكلمني وأسعدني الحظ إني اطمنت عليه وسمعت صوته".



أيمن بهجت

وأضاف عبر حسابه على فيس بوك أيضاً : "عادل امام بالنسبالي موجود في حياتي بعدد سنين عمري لأني حقيقي فتحت عينيا على الحياه وهو في بيتنا وكانت شهادة تكريمي الحقيقية لما ربنا كمان أكرمني وكتبت له ونولت الشرف العظيم ده .. ربنا يدي له الصحه ويخليهولنا ويحفظه لجمهوره في العالم العربي كله".

كما لم يكتفى أيمن بهجت بذلك، وإنما نشر صورة له، وهو صغير وبجانبه الزعيم عادل إمام من عزاء والده الكاتب الراحل الكبير بهجت قمر وكتب عليها : "الصورة من عزاء والدي وكان هو اللي جنبي".