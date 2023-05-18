شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الانفصال.. بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني على "تاج" والأخير يرد: أحلى بسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بسمة بوسيل على تهنئة النجم تامر حسني على فيلمه الجديد "تاج" المقرر عرضه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، رغم انفصالهما رسميا خلال الأيام الماضية.

وعلقت بسمة بوسيل على بوستر الفيلم الذي نشره تامر حسني عبر حسابه على "انستجرام"، قائلة: " مبروك تيمو إن شاء الله يكسر الدنيا"، ليرد عليها: "يارب يا أحلى بسوم، انتي عارفة أنا تعبان فيه أد أي".



تامر حسني وبسمة بوسيل

يشارك في بطولة فيلم "تاج" ساندي، هالة فاخر، وهو تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر حسنى بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى.



بوستر فيلم "تاج"

يذكر أن تامر حسنى طرح مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

وكانت آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك" الذي عرض في السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.