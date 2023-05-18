شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعي ليلى عبدالغني جدة الممثلة نور إيهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعي نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ليلى عبدالغني السيد التي رحلت عن عالمنا اليوم، وهي أحد رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور ايهاب.

وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.