شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي حجاج يطرح "بنت الناس" أولى أغنياته لصيف 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة "بنت الناس"، ليفتتح بها صيف 2023، حيث يستعد لأكثر من مشروع غنائى آخر، والأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي، كما يقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج ، تمهيدا لتقديمها للجمهور بموسم صيف 2023 .

وكان مصطفى حجاج، قد تألق في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات التي اقيمت بالرياض في المملكة العربية السعودية، وقدم مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج هي أغنية بطليني، والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات جمال الخولي وألحان : اسلام رفعت وتوزيع : اماديو ، عود : اسلام الأبتي ، ناي : محمد عاطف ، ميكس وماستر: هاني محروس، ومن إخراج اسلام هشام.