شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الرسوم المتحركة Ladybug & Cat Noir: The Movie يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم الرسوم المتحركة للأطفال والعائلة Ladybug & Cat Noir: The Movie للمرة الأولى يوم 18 يوليو المقبل، عبر شبكةNetflix لأول مرة، والفيلم مستوحى من المسلسل الشهير "ميراكيلوس" .



Ladybug & Cat Noir The Movie

قصة فيلم Ladybug & Cat Noir: The Movie

يتتبع فيلم Ladybug & Cat Noir: The Movie "حياة "مارينات" المراهقة البسيطة التي تأخذ حياتها في "باريس" بُعدًا خارقًا حين تصبح "دعسوقة" أو "خنفساء" يتعين عليها الاتحاد مع غريمها "القط الأسود" مسلحة بقوة الإبداع السحرية وذلك بهدف إنقاذ "باريس" حيث يُطلق عدو جديد جماح فوضى جديدة في المدينة.



Ladybug & Cat Noir The Movie



Ladybug & Cat Noir The Movie

أبطال فيلم Ladybug & Cat Noir: The Movie

الفيلم قصة من تأليف وإخراج جيريمي زاج، والسيناريو الأصلي من تأليف جيريمي زاج وبيتينا لوبيز ميندوزا، وبطولة كريستينا فالينزويلا، وبرايس باببنبروك وكيث سيلفرستين.