شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو سلامة: نحتاج للتوسع في تصوير أفلام أجنبية عن وطننا لنشر الهوية المصرية في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج عمرو سلامة، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني، عن كيفية انتشار هوية كوريا الجنوبية حول العالم مقارنة بمصر متعددة الثقافات وصاحبة التاريخ الكبير، قائلا "عندنا نموذج شبهنا هو دولة كوريا الجنوبية من 20 سنة كانت بتمر بنفس ظروفنا وبرغم إمكانياتها الثقافية المحدودة في ظل لغة صعبة قدرت تتخطانا وتنشر ثقافتها في العالم بشكل كبير".

وأضاف سلامة، "كوريا وصلت إنها بتنتج أفلام بتاخد جوائز عالمية وبتعمل مشاهدات بالملايين كمان الأغاني الكورية هي الأكثر استماعا حتى في أمريكا مع انتشار ثقافة نوعية الطعام الكوري في العالم كل ده حصل في 20 سنة مفيش حد في العالم ميعرفش العربية الكوري أو معندهوش جهاز كوري في البيت عملوا ثورة صناعية حقيقية.. واحنا كمصر بكل إمكانياتنا ولغة بيتكلمها أكثر من مليار إنسان لسة زي ما إحنا".

وتابع سلامة، "احنا مش بس مش بننشر ثقافتنا لكن احنا قافلين عليها بشكل كبير وبنحارب انتشارها في شكل غريب"، مطالبا بالتوسع في تصوير أفلام أجنبية تمثل الهوية المصرية بجانب السماح بتسهيلات للأفلام والمسلسلات الأجنبية بالتصوير داخل مصر بعيدا عن البيروقراطية.