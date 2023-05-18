شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم "الصف الأخير" في أول أيامه فى دور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر، أمس الأربعاء إيرادات بلغت 13 ألفا و691 جنيها، وذلك في أول أيام عرضه في السينمات المختلفة.

وكشف الإعلان الرسمي للفيلم عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، لكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومى فؤاد الذى يتورط معه فى العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة .

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

يعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي بجوار فيلم "الصف الأخير"، أفلام: "يوم 13"، بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، وفيلم "هارلى" بطولة محمد رمضان ومى عمر ومحمود حميدة وإخراج محمد سمير، و"ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى، و"بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وإخراج احمد عبد الوهاب.

وكذلك يعرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج احمد خالد موسى "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، منة فضالى وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، أيتن عامر، شريف سلامة، سوسن بدر والطفل سليم مصطفى.