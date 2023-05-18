شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي تغني لأول مرة في دار الأوبرا مع أسامة الرحباني 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجى للعودة لمصر، من أجل إحياء حفل غنائى فى دار الأوبرا المصرية، وذلك مساء الجمعة 16 يونيو، وتعود طوجى لاحياء حفل جماهيرى فى القاهرة بعد غياب قرابة ثلاث سنوات عن آخر حفلاتها فى مصر، وذلك بمشاركة الموسيقار اللبنانى الكبير أسامة الرحبانى والأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وتحتفل هبة طوجى مع جمهورها المصرى بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذى ضم 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التى تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب أكثر من تعاون مميز خلال أغانيه منها الديو العالمى مع النجم لويس فونسى بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى ألفرنسى العالمى إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها فى تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.

وطرحت هبة طوجى مؤخراً أغنية بعد سنين باللهجة المصرية والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم، وتقول كلماتها:"

بعد سنين بعاد .. جه طالب منى معاد.. وفضل يترجى فيا ويحلفنى بعنيا

وحلفلى انو محتاجنى معاه.. وحأولت مابينش

واعمل روحى ماهتمتش.. وصعب جدا علّيا ولقتنى بعد شوية

بسمعلو .. بعد ما كنت مخصماه..وقابلنى وقإلى انو مش مرتاح فى بعدى عنو

قال انو اسف لانو مقدرش النعمة اللى معاه.. كان حنين جدا .. كان باين تعذيبه فعلا

كنت اتمنى ارفض طبعا بس لقيتنى مسمحاه .. كان نفسى ماروحلوش وماقبلوش ما اسمعهلوش

وابقى انسانة جديدة جامدة وقاسية وعنيدة..وما عرفتش قلبى الضعيف سلم

كنت شايله كتير من جرحه الكبير.. كان نفسى اقوله ياما وغلبنى ب ابتسامة

وجعتنى مقدرتش أتكلم



هبة طوجى