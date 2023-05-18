شكرا لقرائتكم خبر عن نور إيهاب تودع جثمان جدتها بالدموع.. وريهام عبد الغفور تواسيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت الفنانة الشابة نور إيهاب جنازة جدتها السيدة ليلى عبد الغنى السيد ابنة الفنان عبد الغني السيد، أحد أشهر نجوم الطرب في القرن الماضي، جدة نور إيهاب لوالدتها، ودخلت نور في نوبة بكاء شديدة خلال صلاة الجنازة التي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الخميس بحضور الفنانة ريهام عبد الغفور وخطيب نور وأقاربها.

نور إيهاب نعت جدتها اليوم عبر حسابها بموقع انستجرام وكتبت:"انتقلت إلى رحمة الله جدتي الحاجة ليلى عبد الغني، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، نسألكم الفاتحة"، وبدورها حرصت ريهام عبد الغفور، على نعي الراحلة على فيس بوك وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ووالدة صديقة عمري السيدة ليلى عبد الغني السيد".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ليلى عبدالغني السيد التي رحلت عن عالمنا اليوم، وهي أحد رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور إيهاب، وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة.

اخر أعمال نور ايهاب

وكان آخر أعمال نور إيهاب مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.



الفنانة نور ايهاب



نور ايهاب من جنازة جدتها