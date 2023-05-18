شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تنشر صورة مع عادل إمام من شعبان تحت الصفر أول بطولة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة والإعلامية إسعاد يونس على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل امام والذى يتزامن مع أمس الأربعاء 17 مايو، ونشرت صورة من كواليس فيلم شعبان تحت الصفر على حسابها بموقع انستجرام وكتبت:" اول بطولة ليا مع الزعيم عادل إمام، كل سنة وانت طيب يا حبيب الدنيا كلها".



اسعاد يونس

وتربط اسعاد يونس وعادل إمام صداقة قوية على مدار تاريخهما، حيث تعاونا في العديد من الأفلام في السينما أبرزها غاوى مشاكل، احنا بتوع الاتوبيس، شعبان تحت الصفر، المتسول، الأفوكاتو، وكانت أول بطولة سينمائية بالنسبة لها خلال فيلم شعبان تحت الصفر.

يذكر أن الفنان عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 83، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.