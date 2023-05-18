شكرا لقرائتكم خبر عن Johnny depp .. هل تقود أمبر هيرد حملة ضد زجها السابق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمي Johnny depp جوني ديب تريند مواقع التواصل الاجتماعى، بعد آخر ظهور له ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ76، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه Jeanne du Barry.

وكانت أهم التصريحات التي ألقت عليها الصحف العالمية الضوء، حين قال إنه غير مهتم بمقاطعة الاستوديوهات له، كما كشف بأنه لم يعد بحاجة لهوليوود في حياته.

وكان قد تلقى الممثل العالمى جوني ديب، ترحيباً حاراً لمدة سبع دقائق في العرض الأول لفيلم ليلة الافتتاح لمهرجان كان السينمائي " Jeanne du Barry".

امتنع ديب عن البكاء عندما اندلع الحشد في جنوب فرنسا وسط تصفيق مطول لأدائه شخصية الملك لويس الخامس عشر، ولوح للجمهور في الشرفة وبدا مندهشًا مما يحدث.

بينما انطلقت حملة ضد مهرجان كان السينمائي، من قبل جمهور أمبر هيرد، بسبب عرضه فيلم جوني ديب الأخير، Jeanne Du Barry.

ورغم أن المئات من المعجبين الذين حضروا مهرجان كان 2023، لمشاهدة الفيلم في جنوب فرنسا، حاملين لافتات داعمة للمثل وطلبلوا توقيعاته، لم يسعد بعضهم برؤية ديب، ما أثر بعض الشكوك حول تحريض أمبر هيرد ضده .

كما انفجرت دموع مخرجة الفيلم والممثلة مايوين عندما أخذت الميكروفون لفترة وجيزة، قالت "أريد أن أشارك هذه اللحظة مع حبيبي، مع المنتج الخاص بي، مع Le Pacte، لقد كان العمل إنتاجًا يصعب تمويله، وأريد مشاركة هذه اللحظة مع كل فريقي عبر المسرح".

وافتتح المهرجان بفيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جونى ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة آمبر هيرد، الدراما تأتى من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض فى دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.