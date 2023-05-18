شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان.. أبرز تصريحاته عن والده وزوجته وماجد الكدوانى مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد رضوان ضيفاً على برنامج "معكم مع منى الشاذلي" على قناة cbc أمس الأربعاء وتحدث خلال الحلقة عن الكثير من الأمور الفنية وحياته الشخصية، حيث كشف أن والده كان صاحب الفضل الأول عليه، إذ كان يهوى الفن، مشيراً إلى أن والده بدأ مشواره كـ"كومبارس صامت"، ثم بات فنانا متكلما مع الزعيم عادل إمام.

محمد رضوان كشف عن كواليس وفاة والده والذى تزامنت مع ارتباطه بعرض مسرحى، وقال:"يوم وفاة والدي كنت بقدم مسرحية في مسرح السلام، ووالدي توفى صباحًا وقمت بدفن والدي ورجعت للمسرح، وأصحابي في المسرح كانوا يقولولي هتمثل إزاي؟ فكنت بقولهم: همثل العرض له هو كأنه قاعد وسط الجمهور وأنا همثل أمامه، وكانت شخصيتي في المسرح كوميدية وبضحك الناس جدًا، ووالدي كان بيمثل وهو اللي خلاني أتشبث بالموضوع ده".

محمد رضوان روى تفاصيل تعرفه على زوجته وقصة حبه لها لافتاً:"كنت بمثل مسرحية في مسرح الطليعة وشُفت زوجتي أول مرة، وكانت قاعدة في الصالة وواخدة عيني ومش عارف أمثل لأنها شدتني جدا، وفضلت باصص عليها وأنا في عادتي مببصش للجمهور، واتعرفت عليها بعد المسرحية وبقينا صحاب واتقدمت لها".

محمد رضوان تحدث عن كما تحدث عن علاقة الصداقة التي تجمعه بالفنان ماجد الكدواني وقال: أنا وماجد دفعة واحدة وصديقي واتقابلنا في معهد فنون مسرحية وكنا انتيم وعشرة قديمة، ولما اترشحت للدور في مسلسل موضوع عائلي اتبسطت جدًا، وأما اتقابلنا أنا وماجد في المسلسل بعد ما ماجد حقق نجومية كبيرة وأنا كان المتاح بالنسبالي هو المسرح، وفي تفاصيل احنا عارفينا بينها وبين بعض واستمعنا بالشغل مع بعض".

محمد رضوان ينتظر طرح فيلم لف وارجع في السينمات قريباً، والفيلم بطولة شيرى عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.