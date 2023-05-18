شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس بنظارة وكوب قهوة خلال سيرها فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة العالمية جينيفر لورانس تركز خلال الفترة الحالية على الاستمتاع بوقتها فقط، سواء بالسير بصحبة عائلتها أو بشكل منفرد، مثلما بدا عليها خلال الأيام الماضية في مدينة نيويورك، وآخرها حينما ظهرت وحدها وهى تشرب كوب من القهوة أثناء سيرها في نيويورك، إذ ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 32 عامًا وهى تسير بمفردها.



لورانس

وواصلت جينيفر لورانس قبل أيام أيضاً قضاء وقت ممتع مع ابنها "سي" البالغ من العمر 15 شهرًا ، وذلك بعدما تم رصدها أثناء اصطحابها عربة طفلها في مسقط رأسها داخل مدينة نيويورك، وتألقت بأزياء الصيف حينما ارتدت الكاب، ووضعت السماعات في أذنها أثناء سيرها بصحبة ابنها التي تواصل الظهور معه من وقت لآخر.



جينيفر لورانس

ولا تعد تلك المرة الأولى خلال الشهر الجارى التى تظهر فيها بصحبة ابنها، فقد سبق وحرصت جينيفر لورانس على السير بصحبة زوجها كوك مارونى خلال شوارع مدينة نيويورك مؤخرًا مثلما ظهر خلال الصور التي رصدتهما معًا، وارتدت لورانس أثناء نزهتهما سوياً زي كاجوال باللون الأسود بالكامل.

وقد انشغلت جينيفر لورانس طوال الفترة الأخيرة بالعمل على مشروعها الأخير الممثل في فيلمها No Hard Feelings، وظهرت منذ أيام في مونتوك، الواقع في هامبتونز داخل مدينة نيويورك، من اجل استكمال تصوير مشاهدها للعمل التي تحاول الانتهاء منه قريباً، وارتدت لورانس رداء أرجوانيًا فخمًا بين لقطات التصوير.