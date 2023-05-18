شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون بإطلالة رياضية خلال سيرها فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة سكارليت جوهانسون وهي ترتدي زياً رياضيًا أثناء خروجها في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضى، ارتدت فيه الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا والمتزوجة من الممثل كولين جوست قبعة بيسبول سوداء ونظارات شمسية داكنة، وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد أن سكارليت تجهز لأكثر من مشروع سينمائى خلال النصف الثانى من عام 2023.



سكارليت

وكانت أعين المصورين رصدت فى وقت سابق من الشهر الجارى الممثلة الجميلة سكارليت جوهانسون بصحبة زوجها كولين جوست في ظهور نادر لهما معًا بعد فترة طويلة من الغياب عن الأنظار، إذ كانا ذاهبين بحسب التقارير إلى متجر بقالة فى نيويورك.



سكارليت جوهانسون

وسيطر على الثنائى وقتها إطلالة كاجوال ميزت الثنائى، الذى حرص على أن يكون بسيطاً للغاية، في حين حاولت سكارليت عدم التميز أمام المصورين والاختفاء بصورة كبيرة عن الأنظار بواسطة كاب ونظارة شمسية.

وذلك بعدما ظهرت سكارليت جوهانسون خلال كواليس أحدث أعمالها التى تصورها حالياً فيلم Project Artemis، حيث بدت فى إطلالة عبارة عن فستان قصير، وفقاً لما ذكره تقرير موقع ديلى ميل الذى أكد أن العمل سيعرض على إحدى المنصات.

كما بدت سكارليت فى صورة أخرى وهى تفتح باب سيارة Tesla، ولم يتم الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن الفيلم، والذى من المعروف أن أحداثه تدور حول سباق الفضاء فقط.

ولا تعد تلك الصور الأولى من الفيلم، حيث سبق ورصدت أعين المصورين الممثلة سكارليت جوهانسون وتشانينج تاتوم أثناء مواصلتهما تصوير فيلمهما القادم الذى يتطرق لعالم الفضاء.