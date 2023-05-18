شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية: 12 ساعة يوميا مدة عمل الأعضاء فى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اليوم الخميس، توحيد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء فى الأعمال الفنية؛ لتكون 12 ساعة يوميا؛ وذلك لتنظيم العمل وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة.

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية؛ حفاظاً على القوى الناعمة المصرية؛ حيث وصل الأمر أن استمر التصوير في أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.

وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، حرص على توجيه الشكر باسمه وباسم نقابة المهن إلى جموع فنانى مصر خلال بيان أكد فيه مساندة ودعم النقابة لكل أفراد صناعة الدراما الرمضانية 2023، واصفًا إياهم بالنجوم العريقة، مشيدًا بالصاعدين، كما أكد أن تلك الأعمال أمتعت المشاهد المصرى والعربى على حد سواء.

واستكمل في البيان: "كلنا سعادة وثقة في قدراتكم على النهوض بالدراما التليفزيونية بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق في تقديم المزيد من إبداعاتكم التي تساهم في مسيرة الحياة الفنية التلفزيونية على مر العصور".