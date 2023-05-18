شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود لـ منى الشاذلى: بخاف جداً وجمدت قلبى فى حاجات كتير علشان عيالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أحمد داود عن فيلمه الجديد يوم 13 الذى يعرض حالياً في السينمات والذى تدور أحداثه في إطار رعب داخل قصر مسكون، وكشف أنه في الحقيقة يخاف وخاصة من الكلام عن العفاريت والأشباح قائلاً:"أنا بترعب أصلا وزمان صحابى كانوا بياخدونى يدخلونى أفلام الرعب بالعافية علشان يضحكوا عليا لأنى بتخض أوى وبتحرك جوه القاعة".

وأضاف داود خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم على قناة cbc،:"أنا قلبى خفيف وبخاف جدا من أمور كتيرة، ولكن أما بقيت أب، لقيت ان مينفعش أبقى خايف خصوصا أما أكون مع ابنائى، فبدأت اتلغب على الحاجات اللى بخاف منها علشان شكلى قدام العيال، واشتغلت على نفسى واتغلبت على الصعاب اللى كانت بتقابلنى وكنت بخاف منها وأجمد قلبى في حاجات معينة".

وأشار أحمد داود إلى أن فيلم يوم 13 تحدث معه المخرج والمنتج وائل عبد الله عنه عام 2019 بعد فيلم 122 الذى خلق نفس الحالة وحقق إيرادات جيدة وفرحت جداً بعد ما كلمنى وعرض عليا فيلم 13 قائلاً:"حسيت أن أبواب السينما بتتفتح وقلت أنا كريم عبد العزيز الجاى، علشان شركة كبيرة اوسكار وأول فيلم 3d".

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

وحقق الفيلم نجاحاً جيداً في شباك التذاكر من طرحه في موسم عيد الفطر 2023، حيث وصلت إيراداته إلى 25 مليون جنيه، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، ليعيش مغامرات داخل القصر من اجل اكتشاف الحقيقة.