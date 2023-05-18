شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف كواليس التحضير لفيلم تاج.. وبسمة بوسيل: مبروك يا تيمو (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر حسني مقطع فيديو من كواليس التحضير لفيلمه "تاج" على صفحته على "فيس بوك" وتضمن تدريبات رياضية شاقة، وعلق: "استعنا على الشقا بالله".

وقالت المخرجة سارة وفيق إنه عندما بدأ تامر في كتابة الفيلم رأت أنه تطرق إلى كتابة مشاهد في غاية الصعوبة وتحتاج لمجهود كبير، مضيفة: "قولتله يا تامر المشاهد دي هتتنفذ إزاي؟ لأن بها صعوبة كبيرة".

وأضافت: "تامر حسني قالي أنا في تحد كبير، وقررت أكتب مشاهد صعبة، حتى يكون أمامي تحد في القدرة على القيام بها وتنفيذها، في حركات معينة كان لديه إصرارًا على القيام بها بنفسه، لمّا بيحط حاجة في دماغه انسى بقى خلاص لازم يعملها".

وحرصت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة تهنئة له بشأن فيلمه السينمائي الجديد "تاج" المقرر طرحه بالسينمات قريبا. وعلقت بسمة بوسيل، على تدوينة تامر حسني، قائلة: "ألف مبروك يا تيمو إن شاء الله يكسر الدنيا".

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، وساندي وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.