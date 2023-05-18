شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود: حبيت التمثيل وأنا فى هندسة وسعيت وقدمت فى كل حتة علشان أشتغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد داود عن دراسته الهندسة قبل دخوله عالم التمثيل، وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم على قناة cbc: "أنا خريج هندسة حلوان ميكانيكا إنتاج، وجبت في الثانوية 94%، وموضوع التمثيل بدأ معايا وأنا في المدرسة، فكان ليا قريب في فرقة فنون جميلة وكنت بروحله وبشوف العروض فحبيت المسرح أوى".

وأضاف داود: "دخلت أدور على المسرح وأنا في كلية الهندسة، وجمعت ناس وعملت فريق مسرح، وبعد ما عملت أول مسريحة وأخدت جايزة تمثيل من الجامعة، ومن ساعتها عرفت إنى ممكن أمثل، وقررت أسيب الهندسة وأكمل تمثيل، والحقيقة إن شغفى بالتمثيل معطلنيش في دراستى لأنى كملت للآخر، وبعد كدة رحت على التمثيل بقا وكملت فيه".

وأشار أحمد داود إلى أنه لم يكن له أي واسطة في التمثيل، قائلاً: "مكانش ليا واسطة في الفن وكنت بروح أسيب صور وأعمل أوديشن، وسعيت وقدمت في كل حتة، وأخدت دور صغير ورا دور صغير حتى جاء فيلم ولد وبنت عام 2010 اللى بعتبره الانطلاقة الكبيرة ليا، ولكن مسلسل سجن النسا هو اللى كان نقطة تحول، وأنا أخدت الدور بصعوبة كبيرة، لأنى عملت أوديشن أكثر من مرة رغم الأدوار اللى كنت عملتها، والمخرجة كاملة أبو ذكرى عاملتنى أكنى ما اشتغتلش خالص في حياتى".

ويعرض لأحمد داود حالياً فيلم يوم 13 والذى يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

وحقق الفيلم نجاحاً جيداً في شباك التذاكر من طرحه في موسم عيد الفطر 2023، حيث وصلت إيراداته إلى 25 مليون جنيه، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، ليعيش مغامرات داخل القصر من اجل اكتشاف الحقيقة.