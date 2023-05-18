شكرا لقرائتكم خبر عن نور إيهاب تتلقى عزاء جدتها يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة الشابة نور إيهاب العزاء فى جدتها الراحلة السيدة ليلى عبد الغنى السيد ابنة الفنان عبد الغني السيد، أحد أشهر نجوم الطرب في القرن الماضي، يوم السبت المقبل 20 مايو بمسجد الحامدية الشاذلية، وكتبت نور خلال منشور على استورى حسابها بموقع انستجرام:"عزاء المغفور لها ليلى عبد الغنى السيد يوم السبت 20 مايو بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.



نور ايهاب

وشيعت نور ايهاب جنازة جدتها بعد ظهر اليوم الخميس من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنانة ريهام عبد الغفور وخطيب نور وأقاربها.

نور ايهاب نعت جدتها اليوم عبر حسابها بموقع انستجرام وكتبت:"انتقلت إلى رحمة الله جدتي الحاجة ليلى عبد الغني، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، نسألكم الفاتحة"، وبدورها حرصت ريهام عبد الغفور، على نعي الراحلة على فيس بوك وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ووالدة صديقة عمري السيدة ليلى عبد الغني السيد".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ليلى عبدالغني السيد التي رحلت عن عالمنا اليوم، وهي أحد رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور إيهاب، وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة.

اخر أعمال نور ايهاب

وكان آخر أعمال نور إيهاب مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.