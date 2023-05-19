شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود: أول أجر أخدته 150 جنيها وقولت لعلا بحبك فى 2007 وكانت أشهر منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد داود أن هناك مسلسلات لها معزة خاصة لدية ويحبها منها "سجن النسا، جراند أوتيل، هذا المساء، أهو ده اللى صار، سوتس بالعربى"، مضيفاً أنه يحب السينما أكثر من التليفزيون، واذا كان عليه الاختيار بين فيلم أو مسلسل سيختار الفيلم مباشرة، مضيفا: "أنا الآن وصلت إلى 13 سنة شغل وبعتبر بدايتى من فيلم ولد وبنت عام 2010".

وعاد داود للحديث عن فيلم يوم 13 خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم على قناة cbc وقال إنه قبل طرح الفيلم كان يجد كلاما مع الناس بأن عيد الفطر غير مناسب لعرضه، مضيفا: "الناس بقت تقول إزاى والعيد الناس بتروح للكوميدى والأكشن وكدة، ولكن ما حدث غير كدة والفيلم عمل شغل حلو أوى من اليوم السادس لحد دلوقتى أعلى فيلم بيحقق إيرادات والحقيقة كان يستحق نستنى عليه 3 سنين".

وكشف أحمد داود عن أول أجر حصل عليه كان 150 جنيها خلال مسلسل تاريخى في بداياته وقال: "المنتج وهو بيعرض عليا قالى هتظهر 8 حلقات والتصوير في 5 أيام وممكن أسبوع أو أسبوعين بس، في كل الأحوال الأجر 150 جنيه، وأنا وافقت على طول، وجابلى عقد 9 ورقات ومضيته، ووقتها رحت أجرت واشتريت هدوم وحاجات 450 جنيها لأن المسلسل كان تاريخى واتفاجئت إنهم جايبنلى كل اللبس".

وأكد أحمد داود أن أول أصدقائه في الوسط كانوا من مركز الإبداع وهم محمد ممدوح تايسون وأمير صلاح الدين ومحمد فراج ومحمد سلام، وكشف أن أول مرة قال لزوجته علا رشدى بحبك كان في مركز الإبداع أيضاً عام 2007، مضيفا: "وقت ما عرفت علا كانت هيا معروفة ومشهورة عنى، وكان اللى حواليها تقولها مين ده اللى هتتجوزيه ده واللى ماشية معاه وده بقى يحصل معايا أنا دلوقتى".

ويعرض لأحمد داود حالياً فيلم يوم 13 والذى يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

وحقق الفيلم نجاحاً جيداً في شباك التذاكر من طرحه في موسم عيد الفطر 2023، حيث وصلت إيراداته إلى 25 مليون جنيه، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، ليعيش مغامرات داخل القصر من اجل اكتشاف الحقيقة.