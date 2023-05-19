شكرا لقرائتكم خبر عن چومانا مراد: تحول شخصية دميانة فى "عملة نادرة" للشر طبيعي لأننا بشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جومانا مراد خلال لقائها باليوم السابع : أحب أن أقدم أعمال تاريخية ومن المؤكد أنني متمكنة في التاريخي ،ولكن بغض النظر أن تكون الشخصية تاريخية أولا فأنا دائما أحب تقديم أدوار مختفلة، ولابد أن تخطفني الشخصية ، فمثلا شخصية دميانة في عملة نادرة تحولت للشر في النهاية ولكن هل استطاع الجمهور كرهها، أعتقد لا، فهذا هو من أبحث عنه دائما وأسعي دائما أن أكون حقيقية وأيضا نحن بشر وبداخلنا الخير والشر أحيانا يطغي شئ على الآخر لكن في النهاية بشرنخطئ ونصيب.

وكان قد احتفى الخليج 365 بالفنانة جومانا مراد وبنجاحها في مسلسل "عملة نادرة" في دور "دميانا"، حيث منحها الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 درع الخليج 365، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، حضرتها الكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرف على تليفزيون الخليج 365، والزملاء بقسم الفن، علي الكشوطي رئيس قسم الفن، والكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر ومحمد زكريا وعماد صفوت ولميس محمد ووداد خميس.

مسلسل عملة نادرة عرض على قناة CBC وعلى Watch it في رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.