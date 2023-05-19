شكرا لقرائتكم خبر عن لقبت براقصة الهوانم واشتركت فى أكثر من 50 عمل فنى.. ذكرى ميلاد زينات علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة زينات علوى، حيث أنها من مواليد 19 مايوعام 1930 ألقاب كثيرة حصلت عليها مثل راقصة الهوانم، لبراعتها فى أداء الرقص بشياكة.

عانت فى طفولتها من قسوة والدها و في مراهقتها تركت أسرتها بالإسكندرية وجاءت إلى القاهرة، واستقرت في شارع عماد الدين، وعملت بكازينو بديعة مصابني، وأصبحت إحدى تلميذاتها اللاتي اقتحمت مجال الفن وحققت شهرة واسعة.

قدمت زينات علوى أكثر من 50 عمل فنى أبرزها فيلم الزوجة 13 ورقصها على أغنية "كنت فين يا على" إشاعة حب، البوليس السري، هذا هو الحب، رصيف نمرة 5، موعد مع السعادة، ارحم دموعي، العائلة الكريمة، الزوج العازب وفيلم السراب آخر الأعمال التى شاركت فيه.

فى رقصها مزجت زينات علوى بين التحطيب والرقص الشرقى فحققت شهرة كبيرة وانهالت عليها العروض،

لم تكن حياة زينات علوى حكرا على الرقص فقط بل كانت قريبة من الوسط الأدبى والثقافى، ففى كتابه "أظافرها الطويلة" قال عنها أنيس منصور "زينات علوى أحسن راقصة بعد كاريوكا لأن أداءها سهل وجميل ولا تبتذل فى حركاتها".

بعد اعتزالها للفن فى عام 1971 بـ17 عاما قضتها فى عزلة تامة عثر عليها فى منزلها بعد وفاتها بثلاثة أيام فى 16 يوليو 1988.