شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وحسين فهمى وتامر حسنى فى قائمة الـ101 المؤثرين فى السينما العربية بـ"كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مركز السينما العربية النسخة الجديدة من قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً فى السينما العربية، والتى تحتفى بهؤلاء الأشخاص، خلال العام الماضي، وذلك في إطار الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المركز في الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، ويتم إطلاق هذه القائمة سنوياً وتضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة.

وجاءت القائمة كالتالي: 21 مخرجاً، و12 منتجاً، و12 ممثلاً، و7 فنانين من فريق العمل خلف الكامير، و21 موزعا (14 جهة)، و12 شخصية مؤثرة في الهيئات الحكومية العربية (9 جهات)، و10 من مديري المنصات (5 جهات)، وإعلاميتين، و13 من رؤساء ومديري المهرجانات (9 جهات)، و7 ممولين (5 جهات).

وتمثل القائمة 24 دولة، 15 دولة عربية و9 دول غير عربية، وتتصدر مصر ولبنان القائمة برصيد 23 اسماً لكل منهما، تليهما السعودية (17)، والأردن (11)، وتونس (9)، وفلسطين (7) وسوريا (5)، والإمارات (4)، والسودان (3)، والكويت (3)، والمغرب (2)، والعراق (2)، ثم اليمن وقطر باسم واحد لكلٍ منهما، أما الدول غير العربية، تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 4 أسماء، تلتها المملكة المتحدة (3)، وفرنسا (2)، وإيطاليا (2)، ثم اسم واحد لكل من كندا والهند وموناكو وجنوب أفريقيا.

وتضم القائمة من مصر النجوم يسرا، وتامر حسني، وأحمد مالك، وحسين فهمي، وصناع السينما مروان حامد، وأحمد مراد، وأحمد المرسي، وأحمد حافظ وهبة عثمان وأمير رمسيس ومحمد حفظي وسالي الحسيني، والموسيقار هشام نزيه، والمنتجين ماريان خوري وشاهيناز العقاد، والموزعين جابي خوري ورمزي خوري، بالإضافة إلى كل من أشرف سالمان المدير التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد شرقاوي مدير المسلسلات العربية في نتفليكس، ونشوى جاد الحق المدير العام لمنصة WATCH IT.