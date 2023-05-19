شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد عن مشهد استقبال دميانة لجثمان ميلاد فى عملة نادرة: أبكانى بشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة جومانا مراد عن كواليس مشهد وفاة زوجها "ميلاد" خلال أحداث مسلسل "عملة نادرة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، قائلة إنه كان من أصعب المشاهد عليها وأبكاها بشدة وقت قراءة سيناريو العمل.

وتابعت خلال ندوتها باليوم السابع: "كنت شايلة هم مشهد موت ميلاد، وهيوصل لقلوب الناس ازاي، ولازم أبقى أنا، وحقيقية أوي عشان أوصل لقلوب الناس، وكنت مرعوبة وخايفة جدا من الدور، وماندو كان بيحاول يهديني".

كما أضافت "لحد ما وصلنا ليوم المشهد، كنت متوترة جدا، قولت هعمل اللي عليا، والباقي على ربنا، قالي هتطلعي من البيت تمشي وأول عربية مش هيبقى فيها الكفن هيبقى العربية التانية، عملت المشهد من أول مرة وكان فيه تصفيق من الناس الموجودة، وكنت بتنفس بصعوبة، كإني دميانة وعشته بكل تفاصيله، أنا بعيش الحالة بجد، عشان كدا بخرج من المشهد مرهقة".

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.